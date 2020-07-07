Хавбек Реала близок к полноценному трансферу в Арсенал

Главный тренер "канониров" Микель Артета признался, что клуб ведет переговоры с мадридским Реалом о переходе полузащитника Дани Себальоса в лондонскую команду.

"Я очень доволен Себальосом. Мне нравится его любовь к футболу, страсть, которую он демонстрирует на каждой тренировке и в каждом матче.

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Дани развивается правильным путем. Он стал очень важным игроком для Арсенала. Мы беседуем с его клубом. Надо, чтобы Арсенал и Реал провели окончательные переговоры о полноценном трансфере Себальоса. Посмотрим, что из этого получится", – цитирует Артету издание Sky Sports.

Напомним, 23-летний испанец выступает за "канониров" с лета 2019 года на правах аренды, срок которой истекает после завершения текущего сезона. Ранее Себальос заявлял о желании вернуться в Реал и бороться за место в основном составе.

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