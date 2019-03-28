Азар узгодив контракт з Реалом, – ЗМІ

Вінгер Челсі Еден Азар, схоже, продовжить кар'єру в Мадриді.

За інформацією Tutto Mercato, Еден Азар домовився з Реалом щодо деталей контракту.

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Зазначається, що представники "галактікос" та батько Едена узгодили контракт, за умовами якого бельгієць буде отримувати 15 млн євро на рік.

Тепер мадридському клубі залишилося дійти згоди з Челсі щодо трансферу. Очікується, що Реал заплатить Челсі близько 100 млн євро.

Авторитетний портал Transfermarkt oцінює гравця у 150 млн євро.

У поточному сезоні лідер "синіх" провів 29 матчів в чемпіонаті Англії, забив 13 голів і віддав 11 результативних передач. Контракт Едена з Челсі чинний до літа 2020 року.

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