toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
ЄВРО-2020 ЖУНІОР МОРАЄС ЗБІРНА УКРАЇНИ

Азар узгодив контракт з Реалом, – ЗМІ

07:30 797 Читать на русском
Азар узгодив контракт з Реалом, – ЗМІ
Еден Азар / reuters

Вінгер Челсі Еден Азар, схоже, продовжить кар'єру в Мадриді.

За інформацією Tutto Mercato, Еден Азар домовився з Реалом щодо деталей контракту.

Мбаппе стане гравцем Реала у 2020 році, – Le Parisien

Зазначається, що представники "галактікос" та батько Едена узгодили контракт, за умовами якого бельгієць буде отримувати 15 млн євро на рік.

Тепер мадридському клубі залишилося дійти згоди з Челсі щодо трансферу. Очікується, що Реал заплатить Челсі близько 100 млн євро.

Авторитетний портал Transfermarkt oцінює гравця у 150 млн євро.

У поточному сезоні лідер "синіх" провів 29 матчів в чемпіонаті Англії, забив 13 голів і віддав 11 результативних передач. Контракт Едена з Челсі чинний до літа 2020 року.

Камбек Зідана як початок перебудови Реала: необмежена влада та неочікувана петиція, претенденти на "галактікос" 3.0

Теги
Англія Трансфери Трансфери Реал Мадрид Трансфери Челсі Трансфери Чемпіонату Іспанії Трансфери Чемпіонату Англії Еден Азар Еден Азар Челсі Челсі Реал Мадрид Реал Мадрид
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
9
год
:
3
хв
СК Дніпро-1
18:00
Агробізнес
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук