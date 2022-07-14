31-летний Азар на пороге четвертого сезона в сливочной футболке. Ни один из трех предыдущих он не может записать себе в актив – не слишком серьезный подход, постоянные травмы и лишний вес сделали с Эдена железобетонного резервиста. Но в этой компании ситуация может измениться.

Еще в конце сезона 2021/22 бельгиец перед заполненными трибунами Сантьяго Бернабеу во время празднования 14-й победы в Лиге чемпионов пообещал выложиться на максимум: "Мадридцы, я здесь уже три года со многими травмами, с другими ситуациями... Но в следующем году я отдам все ради вас".

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Во время отпуска Азар работал над собой и определился, что хочет продолжать играть в Мадриде. Своим родственникам он заявил, что стремится стать в клубе главным героем. Конечно, с Бензема и Винисиусом на поле это будет сложно сделать, но чем черт не шутит.

Подтверждением серьезных намерений Эдена является его форма. Она – просто отличная, лучшая из времен, когда бельгиец перебрался в Реал из Челси. Нет никаких лишних килограммов. Да и Карло Анчелотти очень доволен Азаром после первых тренировок, отмечает AS .

Все знают, что слова "Азар" и "травмы" стали синонимами. Сейчас это может исчезнуть, ведь в мае врачи наконец-то удалили титановую пластину из голени футболиста. Говорят, это позволит ему избавиться от старых проблем.

Эден работает, он знает, что имеет талант и незавершенные дела в Реале. Анчелотти точно позволит ему себя проявить, если будет видеть старания и желания. А они, похоже, достаточно серьезны у пока провального игрока.

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