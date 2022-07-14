31-річний Азар на порозі свого четвертого сезону у вершковій футболці. Жоден з трьох попередніх він не може записати собі в актив – не надто серйозний підхід, постійні травми та зайва вага зробили з Едена залізобетонного резервіста. Та у цій компанії ситуація може змінитись.

Ще наприкінці сезону 2021/22 бельгієць перед заповненими трибунами Сантьяго Бернабеу під час святкування 14-ї перемоги у Лізі чемпіонів пообіцяв викластись на максимум: "Мадридці, я тут вже три роки з багатьма травмами, з іншими ситуаціями... Але наступного року я віддам все заради вас".

Анчелотті розробив план, щоб реанімувати кар'єру Азара – це також допоможе головній зірці Реала

Під час відпустки Азар працював над собою та визначився, що хоче продовжувати грати у Мадриді. Своїм родичам він заявив, що прагне стати у клубі головним героєм. Звісно, з Бензема і Вінісіусом на полі це буде складно зробити, але чим чорт не жартує.

Підтвердженням серйозних намірів Едена є його форма. Вона – просто чудова, найкраща з часів, коли бельгієць перебрався у Реал із Челсі. Немає жодних зайвих кілограмів. Та й Карло Анчелотті дуже задоволений Азаром після перших тренувань, наголошує AS.

Усі знають, що слова "Азар" і "травми" вже стали синонімами. Зараз це може зникнути, адже у травні лікарі нарешті видалили титанову пластину з гомілки футболіста. Кажуть, це дозволить йому позбутись старих проблем.

Еден працює, він знає, що має талант і незавершені справи у Реалі. Анчелотті точно дасть можливість себе проявити, якщо бачитиме старання та бажання. А вони, схоже, доволі серйозні у поки провального гравця.

Могутній столичний десант, каталонське відродження та шоумени з середини таблиці – символічна збірна сезону Ла Ліги