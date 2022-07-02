Итальянский специалист в новом сезоне настроен сделать серьезную ставку на бельгийца. Азар избавился от проблем со здоровьем. В мае врачи наконец-то удалили титановую пластину из голени футболиста.

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По информации AS, Анчелотти также подготовил новую роль для 31-летнего исполнителя. Наставник Реала хочет использовать Азара на позиции фальшивой девятки. Такой шаг поможет не только Азару, но и Кариму Бензему. Французу уже 35 лет. В прошлом сезоне он провел на поле более 3 тысяч минут. ЧМ-2022 намекает на то, что в новой кампании легче не станет. Именно поэтому Анчелотти возлагает большие надежды на Азара.

Тренерский штаб Мадрида не просто так делает ставку на подобные изменения. Дело в том, что они проанализировали выступления Азара на этой позиции, когда он играл за Челси. За 26 матчей на острие атаки Эден забил 8 голов и оттдал 6 ассистов. Анчелотти надеется, что в Реале это тоже будет работать.

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