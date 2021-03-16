Бельгиец рассматривает возможность операции на проблемном левой лодыжке, информирует Marca.

Клопп сообщил, что две звезды Ливерпуля пропустят Евро-2020 – среди них соперник Украины

Последней каплей для Азара стало повреждение поясничной мышцы, из-за которого он вылетел в месяц. Это уже десятая травма вингера с момента перехода в Реал. Именно лодыжка является причиной всех проблем звезды "сливочных" – из-за постоянной боли он вынужден менять манеру бега, и это влечет травмы других частей тела. Если Азар ляжет под нож, то точно пропустит остаток клубного сезона и рискует не попасть в заявку сборной Бельгии на Евро-2020.

В нынешнем сезоне Эден провел лишь 636 минут во всех турнирах и забил 3 мяча. Летом 2019-го Реал отдал за него Челси 115 млн евро плюс бонусы.

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