"Не мне принимать решение, но, честно говоря, информация, которой я сейчас владею, такова, что это будет маловероятно. Мы все надеемся, что они будут готовы начать предсезонную подготовку вместе с нами. Вот, на что мы все надеемся.

Клопп решительно ответил на слухи о работе в сборной Германии после отставки Лёва

Джо все еще даже не бегает, Вирджил уже начал беговую работу, но ему очень сложно. Мы будем счастливы, когда они будут готовы тренироваться с нами, но о Евро я бы не думал.

Когда игрок должен вернуться, чтобы быть готовым к игре на Евро? За неделю до этого? В день начала Евро? Я не знаю. Я понимаю, возможно, это необходимо, но мы не можем принимать это решение и не будем. Они вернутся, когда вернутся", – цитирует Клоппа Skysports.

Напомним, старт континентального первенства запланирован на 11 июня. Стоит заметить, что Вирджил ван Дейк – один из лидеров сборной Нидерландов, которой предстоит сыграть против команды Украины на групповом этапе турнира уже в первом туре. Встреча должна состояться 13 июня.

"Мальдіні – майже брат": інтерв'ю Шевченка про найважливіший гол у кар'єрі, відродження Мілана і Златана в збірній