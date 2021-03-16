Азар ризикує пропустити залишок сезону і Євро-2020 через операцію
Вінгер Реала Еден Азар змушений вдаватися до радикальних рішень, щоб усунути свої постійні травми.
Бельгієць розглядає можливість операції на проблемній лівій щиколотці, інформує Marca.
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Останньою краплею для Азара стало пошкодження поперекового м'язу через яке він вилетів на місяць. Це вже десята травма вінгера з моменту переходу в Реал. Саме щиколотка є причиною всіх проблем зірки "вершкових" – через постійний біль він змушений змінювати манеру бігу, і це спричиняє травми інших частин тіла. Якщо Азар ляже під ніж, то точно пропустить залишок клубного сезону і ризикує не потрапити до заявки збірної Бельгії на Євро-2020.
У нинішньому сезоні Еден провів лише 636 хвилин у всіх турнірах і забив 3 м'ячі. Влітку 2019-го Реал віддав за нього Челсі 115 млн євро плюс бонуси.
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