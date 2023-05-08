После финала Кубка Короля, где мадридцы праздновали победу, бельгиец признался, что планирует до конца отработать контракт, действующий до 2024 года. Несмотря на то, что у Эдена Азара есть еще один год, он пытается предрешить, что будет делать после окончания соглашения.

Звезда Реала стремится остаться в команде – мадридцы указывают ему на дверь

Согласно информации Relevo, полузащитник рассмотрит предложения от различных клубов, если они будут интересны. Несколько команд из Соединенных Штатов или арабских стран связывались с окружением Азара, чтобы узнать ситуацию, хотя на этот момент никакой конкретики не было. Другой вариант, который обдумывает бельгиец – завершение игровой карьеры летом следующего года. Азар чувствует, что сделал в футболе все, что мог, а его мечта играть за Реал сбылась. Следовательно, он может повесить бутсы на гвоздь после окончания контракта с мадридцами.

Напомним, что Азар перешел в мадридскую команду в 2019 году. Его карьера в составе Реала не задалась. За четыре года он принял участие всего в 75 матчах во всех турнирах. В текущем сезоне бельгиец отыграл в девяти матчах за "сливочных".

Реал выиграл свой 20-й Кубок Короля, удержав тяжелую победу в финале с Осасуной – Родриго провел исторический дубль