Азар размышляет над своим будущим – звезда Реала может принять ошеломительное решение
Полузащитник Реала Эден Азар серьезно обдумывает несколько вариантов относительно своей карьеры.
После финала Кубка Короля, где мадридцы праздновали победу, бельгиец признался, что планирует до конца отработать контракт, действующий до 2024 года. Несмотря на то, что у Эдена Азара есть еще один год, он пытается предрешить, что будет делать после окончания соглашения.
Звезда Реала стремится остаться в команде – мадридцы указывают ему на дверь
Согласно информации Relevo, полузащитник рассмотрит предложения от различных клубов, если они будут интересны. Несколько команд из Соединенных Штатов или арабских стран связывались с окружением Азара, чтобы узнать ситуацию, хотя на этот момент никакой конкретики не было. Другой вариант, который обдумывает бельгиец – завершение игровой карьеры летом следующего года. Азар чувствует, что сделал в футболе все, что мог, а его мечта играть за Реал сбылась. Следовательно, он может повесить бутсы на гвоздь после окончания контракта с мадридцами.
Напомним, что Азар перешел в мадридскую команду в 2019 году. Его карьера в составе Реала не задалась. За четыре года он принял участие всего в 75 матчах во всех турнирах. В текущем сезоне бельгиец отыграл в девяти матчах за "сливочных".
Реал выиграл свой 20-й Кубок Короля, удержав тяжелую победу в финале с Осасуной – Родриго провел исторический дубль