Положение бельгийца в испанском гранде очень плохое. Азар почти не появляется на поле в составе Реала, а с главным тренером Карло Анчелотти у игрока отношения не сложились. Полузащитник признался, что не планирует покидать Испанию во время летнего трансферного окна.

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"Если честно, планирую остаться в Реале в следующем сезоне. Я жду, что останусь в команде, потому что хочу отработать последний год по контракту, который у меня есть", – приводит слова Азара инсайдер. Фабрицио Романо.

Бельгиец один из самых высокооплачиваемых игроков мадридского клуба. Учитывая, что Анчелотти не рассчитывает на Азара в будущем, Реал хотел бы продать его, но разрывать сделку слишком не выгодно из-за вероятных судебных тяжб.

В текущем сезоне бельгиец отыграл всего в девяти матчах за "сливочных". В активе Азара 1+1 по системе гол+пасс. С момента своего перехода в Реал в 2019 году он принял участие всего в 75 матчах во всех турнирах. Напомним, что контракт Азара со "сливочными" рассчитан до 2024 года.

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