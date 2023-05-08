Після фіналу Кубка Короля, де мадридці святкували перемогу, бельгієць зізнався, що планує до кінця відпрацювати свій контракт, який діє до 2024 року. Попри те, що в Едена Азара є ще один рік, він намагається вирішити наперед, що буде робити після закінчення угоди.

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Згідно з інформацією Relevo, півзахисник розгляне пропозиції від різноманітних клубів, якщо вони будуть цікавими. Кілька команд зі Сполучених Штатів або арабських країн зв'язувалися з оточенням Азара, щоб дізнатися про ситуацію, хоча на цю мить жодної конкретики не було. Інший варіант, який обдумує бельгієць – завершення ігрової кар'єри влітку наступного року. Азар відчуває, що зробив у футболі все, що міг, а його мрія грати за Реал здійснилася. Отже, він може повісити бутси на цвях саме після закінчення контракту з мадридцями.

Нагадаємо, що Азар перейшов у мадридську команду у 2019 році. Його кар'єра у складі Реала не задалася. За чотири роки він взяв участь всього лише в 75 матчах у всіх турнірах. В поточному сезоні бельгієць відіграв в дев'яти матчах за "вершкових".

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