Азар розмірковує над своїм майбутнім – зірка Реала може ухвалити приголомшливе рішення
Півзахисник Реала Еден Азар серйозно обдумує декілька варіантів щодо своєї кар'єри
Після фіналу Кубка Короля, де мадридці святкували перемогу, бельгієць зізнався, що планує до кінця відпрацювати свій контракт, який діє до 2024 року. Попри те, що в Едена Азара є ще один рік, він намагається вирішити наперед, що буде робити після закінчення угоди.
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Згідно з інформацією Relevo, півзахисник розгляне пропозиції від різноманітних клубів, якщо вони будуть цікавими. Кілька команд зі Сполучених Штатів або арабських країн зв'язувалися з оточенням Азара, щоб дізнатися про ситуацію, хоча на цю мить жодної конкретики не було. Інший варіант, який обдумує бельгієць – завершення ігрової кар'єри влітку наступного року. Азар відчуває, що зробив у футболі все, що міг, а його мрія грати за Реал здійснилася. Отже, він може повісити бутси на цвях саме після закінчення контракту з мадридцями.
Нагадаємо, що Азар перейшов у мадридську команду у 2019 році. Його кар'єра у складі Реала не задалася. За чотири роки він взяв участь всього лише в 75 матчах у всіх турнірах. В поточному сезоні бельгієць відіграв в дев'яти матчах за "вершкових".
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