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Азар приобрел роскошную виллу в Испании

10:49 120 Читати українською
Азар приобрел роскошную виллу в Испании
Эден Азар / ФК Реал Мадрид

Вингер Реала Эден Азар выложил немалую сумму за новый дом.

Эден Азар выложил 11 млн евро за роскошную виллу в Мадриде, в которой будет жить во время своих выступлений за Реал, сообщает givemesport.

Погба еще надеется перейти в Реал

Бельгиец перебрался в Испанию летом этого года после 7 лет пребывания в составе лондонского Челси, с которым в последний сезон выиграл Лигу Европы.

Уже в эти выходные "сливочные" начнут свой путь в Ла Лиге выездным поединком против Сельты.

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Испания Реал Мадрид Реал Мадрид Эден Азар Эден Азар
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