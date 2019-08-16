Азар приобрел роскошную виллу в Испании

Вингер Реала Эден Азар выложил немалую сумму за новый дом.

Эден Азар выложил 11 млн евро за роскошную виллу в Мадриде, в которой будет жить во время своих выступлений за Реал, сообщает givemesport.

Погба еще надеется перейти в Реал

Бельгиец перебрался в Испанию летом этого года после 7 лет пребывания в составе лондонского Челси, с которым в последний сезон выиграл Лигу Европы.

Уже в эти выходные "сливочные" начнут свой путь в Ла Лиге выездным поединком против Сельты.