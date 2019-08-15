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Погба еще надеется перейти в Реал

19:01 38 Читати українською
Погба еще надеется перейти в Реал
Поль Погба / ФК Манчестер Юнайтед

Хавбек Манчестер Юнайтед Поль Погба надеется надеть футболку Реала.

Мадридский Реал не планирует давить на Манчестер Юнайтед касательно хавбека Поля Погба. Однако, по информации Marca, француз все еще надеется оказаться на Сантьяго Бернабеу, хотя понимает, что это маловероятно.

Реал отказался от трансфера Погба

Сейчас "сливочные" ждут разрешения ситуации с Неймаром, которого они хотят перехватить у Барселоны. ПСЖ больше настроен отпустить бразильца в Мадрид.

Мино Райола в ближайшие дни проведет встречу с представителями Реала, чтобы сообщить о желании Погба перебраться в Испанию.

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