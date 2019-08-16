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Азар придбав розкішну віллу в Іспанії

10:49 927 Читать на русском
Азар придбав розкішну віллу в Іспанії
Еден Азар / ФК Реал Мадрид

Вінгер Реала Еден Азар виклав чималу суму за новий будинок.

Еден Азар виклав 11 млн євро за розкішну віллу у Мадриді, в якій житиме під час своїх виступів за Реал, повідомляє givemesport.

Погба ще сподівається перейти в Реал

Бельгієць перебрався в Іспанію влітку цього року після 7 років перебування у складі лондонського Челсі, з яким в останній сезон виграв Лігу Європи.

Вже у ці вихідні "вершкові" розпочнуть свій шлях у Ла Лізі виїзним поєдинком проти Сельти.

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Теги
Іспанія Реал Мадрид Реал Мадрид Еден Азар Еден Азар
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