Азар придбав розкішну віллу в Іспанії

Вінгер Реала Еден Азар виклав чималу суму за новий будинок.

Еден Азар виклав 11 млн євро за розкішну віллу у Мадриді, в якій житиме під час своїх виступів за Реал, повідомляє givemesport.

Погба ще сподівається перейти в Реал

Бельгієць перебрався в Іспанію влітку цього року після 7 років перебування у складі лондонського Челсі, з яким в останній сезон виграв Лігу Європи.

Вже у ці вихідні "вершкові" розпочнуть свій шлях у Ла Лізі виїзним поєдинком проти Сельти.