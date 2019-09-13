Азар попал в заявку Реала на игру с Леванте – звездный новичок может дебютировать за мадридцев в официальном матче

Бельгиец впервые в сезоне 2019/20 попал в заявку Зинедина Зидана на матч Примеры.

Мадридский Реал в своем официальном твиттере опубликовал заявку на домашний матч 4 тура Примеры против Леванте.

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В список избранных попал и Эден Азар, дебют которого откладывался из-за проблем со здоровьем. В заявку Зинедина Зидана попал еще один новичок команды – Альфонс Ареола, который присоединился к "сливочным" в последний день летнего трансферного окна.

Матч Реала и Леванте состоится завтра (14 сентября), в 14:00 по киевскому времени. Напомним, в предыдущих трех турах мадридцы набрали всего пять очков, у "лягушек" на один пункт больше.

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