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Азар потрапив до заявки Реала на гру з Леванте – зірковий новачок може дебютувати за мадридців у офіційному матчі

21:58 11 Читать на русском
Азар потрапив до заявки Реала на гру з Леванте – зірковий новачок може дебютувати за мадридців у офіційному матчі
Еден Азар / Reuters

Бельгієць вперше у сезоні 2019/20 потрапив до заявки Зінедіна Зідана на матч Прімери.

 

Мадридський Реал у своєму офіційному твіттері опублікував заявку на домашній матч 4 туру Прімери проти Леванте.

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У список обраних потрапив і Еден Азар, дебют якого відкладався через проблеми зі здоров'ям. До заявки Зінедіна Зідана потрапив ще один новачок команди – Альфонс Ареола, який приєднався до "вершкових" в останній день літнього трансферного вікна.

Матч Реала та Леванте відбудеться завтра (14 вересня), о 14:00 за київським часом. Нагадаємо, у попередніх трьох турах мадридці набрали всього п'ять очок, у "жабенят" на один пункт більше.

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Теги
Іспанія Еден Азар Еден Азар Реал Мадрид Реал Мадрид Реал Мадрид - Леванте
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