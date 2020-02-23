toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Испания
ЛЕВАНТЕ - РЕАЛ МАДРИД ДИНАМО КИЕВ - ВОРСКЛА УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ЛЕСТЕР СИТИ - МАНЧЕСТЕР СИТИ

Азар покидал стадион Леванте прихрамывая – звезда Реала рискует пропустить матчи против Манчестер Сити и Барселоны

10:59 35 Читати українською
Азар покидал стадион Леванте прихрамывая – звезда Реала рискует пропустить матчи против Манчестер Сити и Барселоны
Эден Азар и Зинедин Зидан / Фото из открытых источников

Хавбек Реала Эден Азар получил повреждение в поединке 25-го тура Примеры против Леванте (0:1).

79’ Хосе Луис Моралес
 
79’ Хосе Луис Моралес

"Он получил сильный удар по голеностопу. Предчувствие плохое. Нужно больше медицинских тестов, увидим, что скажут врачи", – цитирует Зидана El Chiringuito TV.

Шокирующее поражение мадридцев в видеообзоре матча Леванте – Реал

Журналисты заметили, что 29-летний бельгиец покидал стадион прихрамывая. Напомним, что Эден лишь недавно вернулся на поле после травмы, из-за которой пропустил почти три месяца.

В текущем сезоне Ла Лиги Азар провел 10 матчей, в которых отметился голом и 4-мя ассистами. Стоит отметить, на следующей неделе королевский клуб ожидает встреча с Манчестер Сити в рамках плей-офф Лиги чемпионов и Эль Классико против Барсы.

Леванте одержал победу над Реалом: "бланкос" теряют лидерство и становятся андердогами Класико, сырой Азар и герой Айтор

blog_ava
Шокирующее поражение мадридцев в видеообзоре матча Леванте – Реал
00:45
463
Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Испания Леванте - Реал Мадрид Зинедин Зидан Зинедин Зидан Эден Азар Эден Азар Видеоновости
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
час
:
50
мин
Дженоа
13:30
Лацио
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук