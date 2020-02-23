Азар покидал стадион Леванте прихрамывая – звезда Реала рискует пропустить матчи против Манчестер Сити и Барселоны

Хавбек Реала Эден Азар получил повреждение в поединке 25-го тура Примеры против Леванте (0:1).

"Он получил сильный удар по голеностопу. Предчувствие плохое. Нужно больше медицинских тестов, увидим, что скажут врачи", – цитирует Зидана El Chiringuito TV.

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Журналисты заметили, что 29-летний бельгиец покидал стадион прихрамывая. Напомним, что Эден лишь недавно вернулся на поле после травмы, из-за которой пропустил почти три месяца.

В текущем сезоне Ла Лиги Азар провел 10 матчей, в которых отметился голом и 4-мя ассистами. Стоит отметить, на следующей неделе королевский клуб ожидает встреча с Манчестер Сити в рамках плей-офф Лиги чемпионов и Эль Классико против Барсы.

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