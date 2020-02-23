Азар покидав стадіон Леванте накульгуючи – зірка Реала ризикує пропустити матчі проти Манчестер Сіті та Барселони

Хавбек Реала Еден Азар зазнав пошкодження у поєдинку 25-го туру Прімери проти Леванте (0:1).

"Він отримав сильний удар по гомілкостопу. Передчуття погане. Потрібно більше медичних тестів, побачимо, що скажуть лікарі", – цитує Зідана El Chiringuito TV.

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Журналісти помітили, що 29-річний бельгієць покидав стадіон накульгуючи. Нагадаємо, що Еден лише нещодавно повернувся на поле після травми, через яку пропустив майже три місяці.

В поточному сезоні Ла Ліги Азар провів 10 матчів, в яких відзначився голом та 4-ма асистами. Варто відзначити, наступного тижня на королівський клуб очікує зустріч із Манчестер Сіті в рамках плей-офф Ліги чемпіонів та Ель Класіко проти Барси.

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