Шокирующее поражение мадридцев в видеообзоре матча Леванте – Реал

Леванте одолел мадридский Реал (1:0) в рамках 25-го тура Примеры. Смотрите видео гола и обзор матча.

Реал ожидаемо доминировал в первом тайме, правда, моментов было не так уж и много. Бензема запорол выход один на один с голкипером, Модрич хорошо приложился из-за пределов штрафной, но этого оказалось недостаточно.

Леванте добыл сенсационную победу над Реалом благодаря шедевральному гола Моралеса - Мадрид упустил лидерство в Примере

Подопечные Зидана продолжили натиск после перерыва, Леванте не сдавался и сам понемногу шел в атаку. "Лягушки" наказали мадридцев на 79-й минуте. Моралес с лету пробил в ближний угол, шокировав Куртуа и весь Реал – 1:0. Рамос мог спасти "сливочных" в компенсированное время, но голкипер Леванте Айтор справился и с его ударом.