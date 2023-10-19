"Я всегда говорил, что завершу карьеру, как только перестану кайфовать на поле. Не хотелось идти куда-то ради денег. Мне не доставляют удовольствия тренировки, я больше не играю. Решение было простым.

Азар официально объявил о завершении карьеры

Я не скучаю по футболу. Уделяю время себе, смотрю, как мои сыновья играют. В жизни всего не объяснишь. Я в гармонии с собой, я счастлив", – сказал Азар для L'Avenir после благотворительного матча во Франции.

Азар в начале октября объявил о завершении карьеры в 32 года. Эден провел 7 мощных сезонов в Челси, с которым дважды выигрывал АПЛ. Однако переход в Реал и многочисленные травмы сломили успешного футболиста. В общей сложности на клубном уровне Эден Азар сыграл 623 матча, в которых забил 167 голов и отдал 157 ассистов.