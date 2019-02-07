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Азар ожидает решения Реала, – журналист

11:47 31 Читати українською
Азар ожидает решения Реала, – журналист
Эден Азар / Фото skysports

Похоже, хавбек Челси Эден Азар уже определился, где хочет продолжить карьеру, но не все зависит от его желания.

"Азар хочет перейти в Реал, это его мечта.

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Он отказался продлевать контракт с Челси и ждет, когда Реал примет решение о его покупке", – сказал испанский журналист Гильем Балаге для портала Cadena Cope.

Напомним, действующий контракт Азара с клубом действует до лета 2020 года.

Руководство лондонского клуба не хочет прощаться со своим лидером, но если трансфера не удастся избежать, то Челси попросит за бельгийца не менее 100 млн фунтов.

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