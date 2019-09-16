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Азар та Куртуа намагались переконати Канте перейти в Реал, – ЗМІ

16:50 302 Читать на русском
Азар та Куртуа намагались переконати Канте перейти в Реал, – ЗМІ
Куртуа та Азар / Marca

Півзахисник Челсі Н'Голо Канте міг стати гравцем мадридського Реала за безпосередньої участі екс-партнерів Едена Азара та Тібо Куртуа.

Колишні гравці Челсі Еден Азар та Тібо Куртуа намагались вмовити Н'Голо Канте здійснити трансфер до мадридського Реала, повідомляє The Sun.

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Зазначається, що мадридці зацікавлені у підписанні французького опорника та спробували домовитись із гравцем через його екс-партнерів. Додамо, що "аристократи" відмовились продавати Канте минулого літа через трансферний бан.

Нагадаємо, що Н'Голо провів лише 3 матчі в сезоні 2019/20 за Челсі через пошкодження, результативними діями не відзначався.

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Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Еден Азар Еден Азар Тібо Куртуа Тібо Куртуа Трансфери Н'Голо Канте Н'Голо Канте Трансфери Реал Мадрид
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