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Реал достиг джентльменского соглашения с Челси по трансферу Канте

17:35 78 Читати українською
Реал достиг джентльменского соглашения с Челси по трансферу Канте
Н'Голо Канте / Фото из открытых источников

Полузащитник лондонского Челси Н'Голо Канте будет иметь шанс перебраться в королевский клуб.

Во время летнего трансферного окна мадридцы проявляли интерес к услугам Н'Голо Канте. Челси был не прочь рассмотреть такой вариант, если бы не трансферный бан, который не позволяет "синим" подписывать новых игроков, сообщает Defensa Central.

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По информации издания, лондонцы пообещали представителям Реала, что будут отправлять в Мадрид всю информацию об интересе к Канте от других клубов. Это не говорит, что следующим клубом Н'Голо станет "галактикос", но мадридцы будут определять важную роль в будущем 28-летнего француза.

В прошлом сезоне АПЛ Канте провел 36 матчей, в которых отметился 4-мя голами и 4-мя ассистами.

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