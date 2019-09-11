Реал достиг джентльменского соглашения с Челси по трансферу Канте

Полузащитник лондонского Челси Н'Голо Канте будет иметь шанс перебраться в королевский клуб.

Во время летнего трансферного окна мадридцы проявляли интерес к услугам Н'Голо Канте. Челси был не прочь рассмотреть такой вариант, если бы не трансферный бан, который не позволяет "синим" подписывать новых игроков, сообщает Defensa Central.

Виллиан может покинуть Челси

По информации издания, лондонцы пообещали представителям Реала, что будут отправлять в Мадрид всю информацию об интересе к Канте от других клубов. Это не говорит, что следующим клубом Н'Голо станет "галактикос", но мадридцы будут определять важную роль в будущем 28-летнего француза.

В прошлом сезоне АПЛ Канте провел 36 матчей, в которых отметился 4-мя голами и 4-мя ассистами.

Провалена революція: чому Зідан працює з Реалом зразка 2014 року, а Лунін втратив супершанс