Авторитетный портал Transfermarkt обнародовал списки футболистов, которые больше всего потеряли в цене в этом году.

В топ-10 игроков, которые больше всего потеряли в цене по итогам сезона 2020/21 попали сразу 5 представителей Барселоны – Лангле и Пьянич возглавили список, а ниже расположились Коутиньо, Гризманн и Месси.

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Отмечается, что Лангле подешевел на 25 млн евро, Пьянич – на 22 млн, а остальные игроки подешевели на 20 млн. Среди них вингер Реала Эден Азар, хавбек Баварии Серж Гнабри, нападающий Атлетико Жоау Фелиш и звезды АПЛ Кевин де Брюйне и Садио Мане.

Добавим, что Реал и Барселона могут остаться без чемпионства Испании в текущем сезоне – Атлетико все еще удерживает преимущество в 2 очка над "сливочными" и в 4 пункта от каталонцев.

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