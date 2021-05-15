"Я достиг цели, которая когда-то казалась невозможной. Невероятно горжусь тем, что творю историю Баварии и участвую в написании истории, которую болельщики будут рассказывать своим детям, следуя по стопам таких легенд, как Герд Мюллер.

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Личные рекорды в футболе возможны только благодаря партнерам по команде, и я благодарю их и всех сотрудников Баварии. Всегда ставлю планку как можно выше. Всегда жду большего от себя и хочу преодолеть новые границы. Это мой путь. Спасибо, что поверили в меня", – написал Левандовски в своем Instagram.

Отметим, что в матче с Фрайбургом поляк забил свой 40-й гол в этом сезоне Бундеслиге, повторив достижение легендарного Герда Мюллера. В общем, Левандовски сыграл в 39 встречах во всех соревнованиях в текущем сезоне, записав в свой актив 47 голов и 9 ассистов.

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