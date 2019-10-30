Азар – о Зидане: Играть под руководством кумира – это настоящее счастье

Полузащитник Реала Эден Азар признался, что с детства одним из его главных кумиров в футболе был Зинедин Зидан.

"Для всех в футболе Зидан – образец для подражания. Он поражал всех, когда играл. Когда я был ребенком, я любил его, смотрел матчи с его участием и хотел, чтобы Зидан всегда делал то, что он делал. Я любил все в нем .

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После того как Зидан завершил карьеру игрока, я не думал, что он так быстро начнет тренерскую деятельность. Но посмотрите, как все обернулось – теперь мы с ним вместе в Реале. Работа под руководством кумира – это настоящее счастье. Он честный и говорит с игроками напрямую. Зидан сам был футболистом и поэтому знает, что нужно игрокам", – цитирует Азара Goal.com.

Напомним, бельгиец перешел в Реал летом этого года из Челси за 100 миллионов евро. В текущем сезоне Азар сыграл 4 матча в Ла Лиге (1 гол) и 3 в Лиге чемпионов.

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