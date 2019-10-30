Азар – про Зідана: Грати під керівництвом кумира – це справжнє щастя

Півзахисник Реала Еден Азар зізнався, що з самого дитинства одним з його головних кумирів у футболі був Зінедін Зідан.

"Для всіх у футболі Зідан – зразок для наслідування. Він вражав усіх, коли грав. Коли я був дитиною, я любив його, дивився матчі з його участю і хотів, щоб Зідан завжди робив те, що він робив. Я любив все в ньому.

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Після того як Зідан завершив кар'єру гравця, я не думав, що він так швидко почне тренерську діяльність. Але подивіться, як все обернулося – тепер ми з ним разом в Реалі. Робота під керівництвом кумира – це справжнє щастя. Він чесний і говорить з гравцями прямо. Зідан сам був футболістом і тому знає, що потрібно гравцям", – цитує Азара Goal.com.

Нагадаємо, бельгієць перейшов у Реал влітку цього року з Челсі за 100 мільйонів євро. В поточному сезоні Азар зіграв 4 матчі в Ла Лізі (1 гол) та 3 в Лізі чемпіонів.

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