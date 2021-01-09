Динамо Батуми в Facebook сообщило о подписании 26-летнего украинца.

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Контракт Азацкого с Баником Острава завершился, и защитник получил статус свободного агента. В текущем сезоне он провел всего 5 матчей, результативными действиями не отличился. Азацкий воспитывался в структурах Металлиста и Динамо, однако за главную команду киевлян не выступал.

Добавим, что Динамо Батуми стало серебряным призером чемпионата Грузии, уступив одноклубникам из Тбилиси.

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