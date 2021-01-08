"Я тогда попал в Динамо Батуми спонтанно. Мне все там понравилось, именно в Батуми, было классно. Почему ушел? Потому что на это все повлияло мой уход из Карпат. Львовский клуб хотел, чтобы я остался. Но мне позвонил один человек, фамилию которого я называть не хочу и никогда не буду.

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Пообещал мне большие золотые горы, что меня там ждут и все такое. В результате я сорвался и не продлил контракт с Карпатами. Уехал в Грузию, а там оказалось все совсем не так, как мне говорил этот человек. Меня там никто не ждал даже. Я ехал без просмотра на контракт, а мне сказали тренироваться. Позанимался я там три-четыре дня и хотел какой-то конкретики. Предложили остаться на пять месяцев, чтобы я еще набрал форму и они на меня посмотрели.

По деньгам там много урезали и у меня уже в принципе не было выхода, я понимал, что в Украине, если я вернусь, то это будет Первая или Вторая лига. Я остался в Грузии, был там почти полгода. Мне все понравилось, там действительно красиво. Это одно из лучших мест, где я был. Почему не остался там надолго? Ну посмотрите в интернете. Пять месяцев был там я, мне не дали поиграть, восемь месяцев там был Левченко, экс-кипер Зари. Его там сейчас забрали и они ищут вратаря.

Им нужно вызвать Касильяса, ван дер Сара и то не факт, что они угодят тренеру. Они искали защитника левоногого, я, как минимум знаю двух из УПЛ, хороших. А он говорит, что не подходят, ну я говорю, тогда звоните в Барселону и Реал. Возможно, там найдете. Продадите целое Динамо Батуми и купите одного себе игрока оттуда", – поделился Кучинский в интервью изданию Брутальний футбол.

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