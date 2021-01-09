Динамо Батумі у Facebook повідомило про підписання 26-річного українця.

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Контракт Азацького з Баніком Острава завершився, і оборонець отримав статус вільного агента. У поточному сезоні він провів всього 5 матчів, результативними діями не відзначався. Азацький виховувався у структурі Металіста і Динамо, однак за головну команду киян не виступав.

Додамо, що Динамо Батумі стало срібним призером чемпіонату Грузії, поступившись "тезкам" з Тбілісі.

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