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Азацкий и Чачуа завоевали с Торпедо Кутаиси Суперкубок Грузии

18:24 11 Читати українською
Азацкий и Чачуа завоевали с Торпедо Кутаиси Суперкубок Грузии
Азацкий и Чачуа завоевали с Торпедо Кутаиси Суперкубок Грузии

Украинцы Александр Азацкий и Амбросий Чачуа стали обладателями Суперкубка Грузии в составе Торпедо Кутаиси.

Суперкубок Грузии

Сабуртало – Торпедо – 0:1

Гол: Гигаури, 70

Победу команде украинцев над чемпионом страны Сабуртало принес Гигаури, который стал автором единственного гола в этом матче.

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Азацкий выступает за Торпедо на правах аренды из чешского Баника. Чачуа только в начале января подписал с грузинским клубом 2-летний контракт.

Теги
Мир Александр Азацкий Александр Азацкий Амбросий Чачуа Амбросий Чачуа Торпедо Кутаиси Торпедо Кутаиси Украинцы за рубежом
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