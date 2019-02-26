Азацький і Чачуа здобули з Торпедо Кутаїсі Суперкубок Грузії

Українці Олександр Азацький і Амбросій Чачуа стали володарями Суперкубка Грузії в складі Торпедо Кутаїсі.

Суперкубок Грузії

Сабуртало – Торпедо – 0:1

Гол: Гігаурі,70

Перемогу команді українців над чемпіоном країни Сабуртало приніс Гігаурі, який став автором єдиного гола в цьому матчі.

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Азацький виступає за Торпедо на правах оренди з чеського Баніка. Чачуа лише на початку січня підписав з грузинським клубом 2-річний контракт.