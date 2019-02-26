Азацький і Чачуа здобули з Торпедо Кутаїсі Суперкубок Грузії

Англія — 19:25 202
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Деталі фатального польоту Еміліано Сали: погана погода, недостатня кваліфікація пілота, несправність літака
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Справжні Кепи: Мессі конфліктує з тренером, Де Россі відмовляється виходити на поле й інші заміни з несподіваним фіналомСвіт — 17:30 994
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"Після матчу з Барселоною мій батько заплакав". Голеадор Динамо 90-х, трансферу якого в АПЛ завадив ЛобановськийІнтерв’ю — 17:00 3967
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"Я не хочу постійного конфлікту". Жозе Моурінью – про "структурну емпатію", ідеальний клуб і повернення до тренерстваСвіт — 14:35 1681
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"Це не Тайсони приїхали, а футболісти з пляжу". Чому Швед – топ, Зоря впала на коліна, а Львів шокував "дешевою силою"Україна — 14:00 4583