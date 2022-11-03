Лига конференций, 6 тур

Группа А

Истанбул Башакшехир – Хартс – 3:1

Голы: Ндаишимие, 4, Гюрлер, 33, Озджан, 64 – Аткинсон, 90

РФС – Фиорентина – 0:3

Голы: Барак, 7, Кабрал, 44, Сапонара, 45+2

Группа Е

Аполлон – Вадуц – 1:0

Гол: Роберж, 32

Группа F

Юргорден – Шемрок Роверс – 1:0

Гол: Эрикссон, 19

Гент – Мольде – 4:0

Голы: Хюльсагер, 52, Годо, 62, Кумс, 80, Кёйперс, 89 (пен)

Группа G

Славия Прага – Сивасспор – 1:1

Голы: Гутас, 65 (аг) – Градель, 28

Клуж – Балкани – 1:0

Гол: Боатенг, 17

Нереализованный пенальти: Дяк, 35 (К)

Группа Н

Пюник – Базель – 1:2

Голы: Юричич, 72 – Малес, 17, Каде, 29

Удаление: Ндойе, 55 (Б)

Жальгирис – Слован – 1:2

Голы: Чаврич, 15, 23

Нереализованный пенальти: Чакветадзе, 89 (С)

Истанбул Башакшехир выиграл группу А, обойдя Фиорентину благодаря лучшим результатам в очных матчах. В последнем туре обе команды спокойно победили: турки справились с Хартсом, а "фиалки" разбили РФС. Аполлон обыграл Вадуц и финишировал третьим в группе Днепра-1.

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Юргорден завершил групповой этап победой над Шемрок Роверс. Вторую путевку в плей-офф из группы F завоевал Гент. Бельгийцы в решающем поединке разбили Мольде и вышли в стыковые матчи.

В квартете G первые два места заняли Сивасспор и Клуж соответственно. Пражская Славия расписала ничью с турецкой командой и прекратила борьбу за трофей. Тарас Качараба и Ко были близки к спасительному победному голу, однако Тецл не попал в пустые ворота.

Антон Братков также вылетел из еврокубков. Его Пюник, который тренирует Егише Меликян, уступил в последнем туре Базелю, хотя весь второй тайм играл в большинстве. Слован на выезде переиграл Жальгирис и финишировал первым.