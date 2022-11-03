Лига конференций: Гент разгромил Мольде и прорвался в плей-офф, Качараба и Братков вылетели из еврокубков
В последнем туре группового раунда Лиги конференций победы одержали Фиорентина, Гент, Базель, Слован, Клуж и Юргорден.
Лига конференций, 6 тур
Группа А
Истанбул Башакшехир – Хартс – 3:1
Голы: Ндаишимие, 4, Гюрлер, 33, Озджан, 64 – Аткинсон, 90
РФС – Фиорентина – 0:3
Голы: Барак, 7, Кабрал, 44, Сапонара, 45+2
Группа Е
Аполлон – Вадуц – 1:0
Гол: Роберж, 32
Группа F
Юргорден – Шемрок Роверс – 1:0
Гол: Эрикссон, 19
Гент – Мольде – 4:0
Голы: Хюльсагер, 52, Годо, 62, Кумс, 80, Кёйперс, 89 (пен)
Группа G
Славия Прага – Сивасспор – 1:1
Голы: Гутас, 65 (аг) – Градель, 28
Клуж – Балкани – 1:0
Гол: Боатенг, 17
Нереализованный пенальти: Дяк, 35 (К)
Группа Н
Пюник – Базель – 1:2
Голы: Юричич, 72 – Малес, 17, Каде, 29
Удаление: Ндойе, 55 (Б)
Жальгирис – Слован – 1:2
Голы: Чаврич, 15, 23
Нереализованный пенальти: Чакветадзе, 89 (С)
Истанбул Башакшехир выиграл группу А, обойдя Фиорентину благодаря лучшим результатам в очных матчах. В последнем туре обе команды спокойно победили: турки справились с Хартсом, а "фиалки" разбили РФС. Аполлон обыграл Вадуц и финишировал третьим в группе Днепра-1.
Днепр-1 уступил АЗ и сыграет в стыковых матчах Лиги конференций – Довбик стал лучшим бомбардиром турнира
Юргорден завершил групповой этап победой над Шемрок Роверс. Вторую путевку в плей-офф из группы F завоевал Гент. Бельгийцы в решающем поединке разбили Мольде и вышли в стыковые матчи.
В квартете G первые два места заняли Сивасспор и Клуж соответственно. Пражская Славия расписала ничью с турецкой командой и прекратила борьбу за трофей. Тарас Качараба и Ко были близки к спасительному победному голу, однако Тецл не попал в пустые ворота.
Антон Братков также вылетел из еврокубков. Его Пюник, который тренирует Егише Меликян, уступил в последнем туре Базелю, хотя весь второй тайм играл в большинстве. Слован на выезде переиграл Жальгирис и финишировал первым.