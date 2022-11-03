Битва за 1 місце у групі E. Матч, як і онлайн-трансляція АЗ – СК Дніпро-1 на "Футбол 24", стартував о 19:45. Команді Кучера, яка набрала на 2 очки менше за попередні 5 турів, потрібно були лише перемагати, аби вирвати в 3 команди чемпіонату Нідерландів перемогу в цьому квартеті. Якщо дніпряни з відривом у 5 балів очолюють таблицю УПЛ, лише раз залишившись без тріумфу, то алкмаарці забукусували останнім часом. Перші дві поразки в Ередивізії, сенсаційне фіаско на Кіпрі, натужні звитяги над аутсайдерами. У першому колі Алкмаар переміг мінімально 1:0. Цього разу були певні сподівання на реванш.

АЗ – СК Дніпро-1: анонс і прогноз на матч Ліги конференцій

Перший же удар став результативним. На 8 хвилині Єспер Карлссон без перешкод подав, а Єнс Одгор у гордій самоті замкнув головою. Дивовижна недбалість захисників. Зокрема, велике питання, кого тримав Сарапій у центрі штрафного? Адамюк з Назаренком теж лише зображали опір. До 13 хвилини Дніпро-1 створив 2 супермоменти. В обох випадках розкішно розігрував лівий захисник гостей Бусанелло. Спочатку Піхальонок метрів з 15 пробив у ногу голкіпера. А потім Довбик з меж воротарського розстрілював головою – знову прекрасна реакція воротаря.

АЗ – СК Дніпро-1 – відео голів і огляд матчу

Дуже дощить в Нідерландах, й такі удари Бабенка можуть принести успіх. Ефектно пробив Руслан здалеку, воротар навіть не ворухнувся. Одгор відповів схожою спробою. Снаряд небезпечно рикошетить від коліна Сарапія і ледь не залітає у ворота. Божевільний момент АЗ на 29 хвилині. Дуже схожа на перший гол безперешкодна подача Карлссона зліва. Валеф круто виручив після розстрільного удару, а далі пробачили суперники після добивання з кількох метрів у стійку – це Беукема спершу пробивав головою, а потім тягнувся до м'яча в падінні.

Валеф після дальнього удару кумедно парирував собі за спину, але встиг зорієнтуватися і виловив круглого до набігання суперника. На 40-й дніпряни справедливо зрівняли. Довбик взяв гру на себе і пішов проти кількох суперників. Довелося відкинути на Піхальонка, той перевів ліворуч. Амаш видав 6 результативну дію за 13 матчів у складі СК, ідеально накинувши на Довбика у воротарський. Артем у стилі Холанда високо виставленою ногою замкнув подачу алжирського універсала.

Стартовий штурм АЗ після перерви завершується жахливим пасом Сватка на голкіпера. Валеф у підкаті встиг вибити, а далі Павлідіс дивом не влучив у порожні ворота. Назаренко у стилі Циганкова змістився з правого флангу в центр, проте на удар вже сил не вистачило. Провал українців у створення штучного офсайду. Валеф парирував удар Карлссона, а на добиванні господарі пробили повз ворота. Після перерви за 30 хвилин у команди Кучера лише 2 дальні удари та пас Довбика з гострого кута в центр, коли кіпер АЗ покинув ворота, але захисники підстрахували.

Якісний тиск нідерландського клубу заважає спортклубівцям не лише створювати моменти, а й переходити у фінальну третину поля. Націлена подача Бусанелло пожвавлює гру. Довбик знову перспективно скидав у центр, але Піхальонка і Назаренка випередив захисник. Ван Бредероде, якому лише 19, після виходу на заміну пройшов 4 дніпрян і впав у штрафному. Павлідіс пробачив українців ударом метрів з 13. А ось на 87 хвилині грецький форвард вивів АЗ уперед. Знову банальна подача з правого краю. Ніхто не думає накривати Сугавару на фланзі, не менше простору подарували Павлідісу в центрі оборони.

Базур вирішив допомогти гостям, пробивши головою. Воротар теж ледь не відзначився автоголом – Верхюлст перевів руками в поперечину. АЗ виграє групу E, набираючи 15 очок. Відтак саме нідерландці зіграють в 1/8 фіналу Ліги конференцій. СК Дніпро-1 з 10 балами фінішує на другому місці. Команда Кучера виборола право на 2 додаткові матчі в 1/16 турніру. Відзначимо, що Довбик з 5 голами та 2 асистами очолює список бомбардирів 3 за рангом єврокубка.

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