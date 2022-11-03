Первая половина сезона для СК Днепра-1 оказалась почти идеальной. "Желто-черные" лидируют в УПЛ, оторвавшись от Шахтера на пять очков и не потерпев ни одного поражения – что полностью коррелирует с ожидаемыми показателями! Дебютное выступление в еврокубках также оказалось шикарным, ведь команде с ходу удалось выйти в евровесну. Круто!

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Единственным обидчиком днепровцев в Лиге конференций стал АЗ, который одержал минимальную победу под ливнем в Кошице. Тот матч совсем не был плохим для подопечных Александра Кучера. Команды играли на равных, а преимущество алкмаарцев в остроте оказалось мизерным. Ничья выглядела гораздо более справедливым результатом, поэтому списывать СК до игры в Нидерландах не стоит.

Тем более, что АЗ в этом турнире дают против себя играть. Лишь раз коллекстив устроил разгром (дома с Вадуцем) – все остальные матчи оказались конкурентными, с пропущенными голами или победами в один мяч. Аполлон так и вовсе умудрился победить алкмаарцев. Даже в чемпионате "сыровары" забуксовали, потерпев два поражения в трёх предыдущих турах – от Фейеноорда и Эксельсиора (11-й команды Эредивизи).

С другой стороны, СК Днепр-1 тоже не демонстрировал стабильности. Подопечные Александра Кучера доказали способность добывать результат там, где это необходимо делать при любых условиях – впрочем, даже в пиковой форме они имели кучу проблем. На Кипре удалось победить благодаря двум голам из офсайдов, Вадуц оказался не хуже (а то и лучше) в обеих встречах, да и второй матч с Аполлоном принёс где-то полтора момента.

"Жёлто-черные" имеют прекрасную реализацию, но впереди не хватает свежих тактических идей. Этот факт накладывается на кадровый кризис и усталость команды. Лазарет СК Днепра-1 переполнен, поэтому даже с аутсайдерами УПЛ днепровцы всё чаще играют на морально-волевых. Никто не удивится, если "спортклубовцы" сегодня сыграют в полноги, ведь после прорыва в евровесну ключевой задачей является сохранение лидерства в чемпионате.

Тем не менее, аппетит приходит во время еды. Первое место в группе всегда манит – особенно когда ты дебютируешь в еврокубках. Если подопечные Александра Кучера желают выиграть свой квартет, то необходимо побеждать.

Кадровая ситуация

Травмированы: Эвьен, Мартинс Инди – Лучкевич, Пурита, Громов, Бланко

Дисквалифицированы: –

Ориентировочные составы на матч АЗ – СК Днепр-1

АЗ: Верхюлст - Хацидиакос, Деккер, Беукема, М. де Вит - Д. де Вит, Каси, Рейндерс - Лахдо, Одгор, Карлссон

СК Днепр-1: Валеф – Танчик, Сваток, Сарапий, Бузанелло – Бабенко, Когут – Назаренко, Пихалёнок, Амаш – Довбик

Прогноз "Футбол 24" – 1:0

Букмекеры уверены в победе АЗ. Другой прогноз ожидать было наивно – украинский дебютант Лиги конференций не может рассчитывать на хорошие коэффициенты в матче против третьей команды Эредивизи. Очевидно, что у нидерландцев и состав сильнее, и тактика гибче, и опыт топ-матчей больший.

Впрочем, для алкмаарцев сегодняшняя встреча является лишней. Конечно, они не собираются проигрывать её перед родными трибунами, но и атаковать особо никто не станет – АЗ в Лиге конференций в принципе не старается. Ничья или минимальная победа вполне устроит "сыроваров".

Способен ли СК Днепр-1 сотворить сенсацию? Если Аполлону и Эксельсиору это удалось, то и у "спортклубовцев" будут шансы. Другое дело, что вряд ли их создадут много, ведь даже в УПЛ пошли серьёзные проблемы в атаке. И не только в атаке.

"Желто-чёрные" устали, они забивают не больше одного гола за игру в последних трёх матчах, а скамейка запасных слишком короткая. Рано или поздно это выльется в поражение – и сегодня оно наиболее вероятно.

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