АЗ и СК Днепр-1 сошлись в поединке 6-го тура группового этапа Лиги конференций. Смотрите видео голов в матче АЗ – СК Днепр-1 на "Футбол 24".

Первый гол во встрече забил форвард АЗ Одгор, головой переправивший мяч в ворота после навеса Карлссона. Впрочем, уже до перерыва СК Днепр-1 отыгрался. Артем Довбик забил очередной гол в Лиге конференций – форвард сыграл на опережение и замкнул передачу Хамаша.