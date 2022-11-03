АЗ – СК Днепр-1 – видео голов
20:55 - Читати українською
АЗ и СК Днепр-1 сошлись в поединке 6-го тура группового этапа Лиги конференций. Смотрите видео голов в матче АЗ – СК Днепр-1 на "Футбол 24".
завершено
8’ Йенс Одгаард
Артем Довбик 40’
8’ Йенс Одгаард
40’ Артем Довбик
Первый гол во встрече забил форвард АЗ Одгор, головой переправивший мяч в ворота после навеса Карлссона. Впрочем, уже до перерыва СК Днепр-1 отыгрался. Артем Довбик забил очередной гол в Лиге конференций – форвард сыграл на опережение и замкнул передачу Хамаша.
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