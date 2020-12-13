"Если честно, в Украине проводили календарные поединки и на газонах в худшем состоянии. Но, вероятно, авторитет Шахтера давил на делегата матча, который явно поспешил, проинформировав уже в 10:00 об отмене матча. Хотя согласно регламенту, такое решение должно приниматься не позднее, чем за час до стартового свистка арбитра.

Ингулец – Шахтер: матч УПЛ официально отменен

Еще вчера утром поле стадиона в Кропивницком было накрыто пленкой и ничего не предвещало форс-мажорной ситуации. Но когда пленку сняли, чтобы нанести разметку, начался дождь, сильно похолодало и грунт промерз. Состояние дел ухудшило и то, что подогрев не был включен.

Теперь ничего не остается, как просить Шахтер сыграть этот матч с Ингулбцом весной следующего года. В декабре не получится, ведь уже завтра многие футболисты Шахтера улетают отдыхать в теплые края. Не хотелось бы, чтобы судьба поединка решалась в кабинетах", – цитирует Мороза Meta-ratings.com.ua.

Напомним, поединок Ингулец – Шахтер отменили из-за ненадлежащего состояния газона.

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