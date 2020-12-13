"Якщо чесно, в Україні проводили календарні поєдинки і на газонах в гіршому стані. Але, ймовірно, авторитет Шахтаря тиснув на делегата матчу, який явно поспішив, проінформувавши вже о 10:00 про скасування матчу. Хоча, згідно з регламентом, таке рішення повинно ухвалюватись не пізніше, ніж за годину до стартового свистка арбітра.

Інгулець – Шахтар: матч УПЛ офіційно скасований

Ще вчора вранці поле стадіону в Кропивницькому було накрите плівкою і нічого не віщувало форс-мажорної ситуації. Але коли плівку зняли, щоб нанести розмітку, почався дощ, сильно похолодало і грунт промерз. Стан справ погіршило і те, що підігрів не був увімкнений.

Тепер нічого не залишається, як просити Шахтар зіграти цей матч з Інгульцем навесні наступного року. У грудні не вийде, адже вже завтра багато футболістів Шахтаря відлітають відпочивати в теплі краї. Не хотілося б, щоб доля цього поєдинку вирішувалася в кабінетах", – цитує Мороза Meta-ratings.com.ua.

Нагадаємо, поєдинок Інгулець – Шахтар скасували через неналежний стан газону.

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