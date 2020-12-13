Поединок 13-го тура Премьер-лиги между петровским Ингульцем и донецким Шахтером не состоится. По крайней мере, в запланированный день – 13 декабря.

Матч в Кропивницком между новичком УПЛ и чемпионом Украины не состоится, сообщает телеканал Футбол 1.

Ингулец – Шахтер: заключительный матч первого круга УПЛ может не состояться – хозяевам грозит техническое поражение

В ходе предматчевой совещания делегат УАФ Владимир Фощий объявил представителям команд общее с судейской бригадой решение. Из-за неготовности газона стадиона Зирка поединок 13 декабря не сыграют. Арбитр Дмитрий Кривушкин вместе с ассистентами специально вышли на поле в бутсах, чтобы убедиться – поле превратилось в каток.

Дальнейшая судьба встречи решится в кабинетах. Наиболее вероятным вариантом является техническое поражение Ингульца, поскольку именно хозяева ответственны за создание надлежащих условий для проведения матчей. Правда, есть и вариант сыграть поединок в другую дату при условии, что на это согласятся обе команды и официальный транслятор УПЛ.

К слову, пока Шахтер занимает 2-е место в чемпионате, имея в активе 26 очков. Ингулец – 10-й (11 пунктов).

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