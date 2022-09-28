Урс Фишер считает, что лидерство в Бундеслиге - не предел для его команды.

Главный тренер берлинского Униона Урс Фишер продлил истекающий контракт, информирует официальный сайт клуба. Вот только Унион не стал раскрывать сроки нового соглашения тренера.

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Вместе с Фишером контракт продлил помощник главного тренера Маркус Хоффманн.

"То, чего мы вместе добились за последние годы, просто невероятно. Я думаю, что вместе мы сможем добиться еще большего, и я с нетерпением жду возможности внести свой вклад в развитие этого клуба", - прокомментировал событие Фишер, который тренирует Унион с 2018 года.

Напомним, что Унион возглавляет турнирную таблицу Бундеслиги после 7 туров.

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