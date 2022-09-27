В будущем вратарям будет еще сложнее отразить пенальти. Причиной этого является корректировка правила, о которой все клубы первой и второй Бундеслиги были проинформированы.

Немецкий футбольный союз (DFB) проинформировал клубы и всех арбитров о необходимости наказания вратарей в случае нарушения 14-го правила при исполнении игроком соперника пенальти.

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Как информирует Kicker, согласно этому правилу, вратарь должен оставаться на линии ворот между штангами лицом к игроку, выполняющему удар, не касаясь штанг, перекладины или сетки ворот, пока по мячу не будет нанесен удар. Вратарь должен стоять как минимум частью одной ноги на линии ворот, над ней или позади нее при выполнении пенальти.

После выполнения пенальти судья должен решить, не слишком ли рано вратарь сдвинулся со своей предписанной позиции. До сих пор арбитры часто закрывали глаза на соблюдение арбитрами этих правил. По данным DFB, в сезоне 2021/22 судьи соблюли протокол только в двух случаях из 17 необходимых.

Если вратарь выйдет за линию ворот слишком рано и отразит пенальти, "приговор" должен быть перебит. Если арбитр не будет реагировать на подобные нарушения правил, VAR должен будет всегда вмешиваться.

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