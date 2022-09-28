Урс Фішер вважає, що лідерство у Бундеслізі – не межа для його команди.

Головний тренер берлінського Уніону Урс Фішер продовжив контракт, що закінчується, інформує офіційний сайт клубу. Ось тільки Уніон не розкривав терміни нової угоди тренера.

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Разом із Фішером контракт продовжив помічник головного тренера Маркус Хоффманн.

"Те, чого ми разом досягли за останні роки, просто неймовірно. Я думаю, що разом ми зможемо досягти ще більшого, і я з нетерпінням чекаю можливості зробити свій внесок у розвиток цього клубу", - прокоментував подію Фішер, який тренує Уніон з 2018 року. року.

Нагадаємо, що Уніон очолює турнірну таблицю Бундесліги після 7 турів.

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