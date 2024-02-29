Юрген Клопп через низку травм провідних гравців був змушений залучити до основного складу представників молодіжної команди мерсисайдців. Джейден Деннс у Кубку Англії відзначився дублем у ворота Саутгемптона. Нападник серед гравців Ліверпуля має одну з найнижчих зарплат.

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Як повідомляє Thickaccent, Деннс отримує 220 фунтів щотижня. Його річна зарплата складає 11 440 фунтів. Партнер Джейдена по команді Боббі Кларк отримує щотижневу зарплату в розмірі 860 фунтів стерлінгів, а загальний річний дохід становить 44 720 фунтів.

Що стосується Конор Бредлі, то він заробляє 10 тисяч фунтів в тиждень, захисник Джарел Куанса – 3100 фунтів, Джеймс Макконнелл – 2100.

Нагадаємо, Деннс приєднався до молодіжної команди Ліверпуля у 2022 році. За першу команду він зіграв у трьох матчах в поточному сезоні у всіх турнірах, забивши два голи. У чемпіонаті Англії U18 у форварда дев'ять забитих м'ячі у дев'яти іграх.

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