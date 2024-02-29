Автор дубля за Ліверпуль в Кубку Англії отримує смішну зарплатню – джерело розкрило подробиці
Форвард Ліверпуля Джейден Деннс заробляє невеликі гроші, граючи за свою команду.
Юрген Клопп через низку травм провідних гравців був змушений залучити до основного складу представників молодіжної команди мерсисайдців. Джейден Деннс у Кубку Англії відзначився дублем у ворота Саутгемптона. Нападник серед гравців Ліверпуля має одну з найнижчих зарплат.
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Як повідомляє Thickaccent, Деннс отримує 220 фунтів щотижня. Його річна зарплата складає 11 440 фунтів. Партнер Джейдена по команді Боббі Кларк отримує щотижневу зарплату в розмірі 860 фунтів стерлінгів, а загальний річний дохід становить 44 720 фунтів.
Що стосується Конор Бредлі, то він заробляє 10 тисяч фунтів в тиждень, захисник Джарел Куанса – 3100 фунтів, Джеймс Макконнелл – 2100.
Нагадаємо, Деннс приєднався до молодіжної команди Ліверпуля у 2022 році. За першу команду він зіграв у трьох матчах в поточному сезоні у всіх турнірах, забивши два голи. У чемпіонаті Англії U18 у форварда дев'ять забитих м'ячі у дев'яти іграх.
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