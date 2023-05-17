Хавбек Черноморца Александр Демченко вспомнил, как противостоял Сергею Сидорчуку во встрече с Динамо на день рождения киевского клуба.

"Больше всего я защищался против капитана Динамо Сергея Сидорчука. Реже – против Александра Андриевского. Мы с партнером по полузащите Орестом Кузыком иногда менялись игроками.

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Было очень интересно проверить себя на фоне капитана Динамо и игрока сборной, матчи которого я много раз видел. Сидорчук сильный футболист, который ведет игру своего клуба", – поделился Демченко в интервью Fanday.

Напомним, что Александр отметился дублем в ворота Динамо, помогши нанести поражение киевлянам со счетом (2:3).

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