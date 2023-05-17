Хавбек Чорноморця Олександр Демченко пригадав, як протистояв Сергію Сидорчуку у зустрічі з Динамо на день народження київського клубу.

"Найбільше я захищався проти капітана Динамо Сергія Сидорчука. Рідше – проти Олександра Андрієвського. Ми з партнером по півзахисту Орестом Кузиком іноді мінялися гравцями.

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Було дуже цікаво перевірити себе на тлі капітана Динамо і гравця збірної, матчі якого я багато разів бачив. Сидорчук сильний футболіст, який веде гру свого клубу", – поділився Демченко в інтерв'ю Fanday.

Нагадаємо, що Олександр відзначився дублем у ворота Динамо, допомігши завдати поразки киянам з рахунком (2:3).

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