Автомобили Месси и Суареса "заминировали", пока форварды Барсы отдыхали на Ибице

Звездная компания на Ибице ничего не подозревала / Фото из открытых источников

Полиции аэропорта Барселоны пришлось спасать транспортные средства нападающих "блаугранас".

Луис Суарес и Лионель Месси оставили свои автомобили на парковке частного терминала аэропорта Барселоны Эль-Прат. После чего звездные игроки в компании своих очаровательных жен и друзей отправились отдыхать на Ибицу.

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Вскоре полиция зафиксировала звонок, где неизвестный заявил о заминировании автомобилей нападающих Барсы, сообщает Mundo Deportivo.

Полиция аэропорта вместе с кинологами проверила транспортные средства Лионеля и Луиса и, к счастью, ничего взрывоопасного не обнаружила.

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