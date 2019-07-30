Автомобілі Мессі та Суареса "замінували", поки форварди Барси відпочивали на Ібіці

Поліції аеропорту Барселони довелось рятувати транспортні засоби нападників "блаугранас".
Луїс Суарес та Ліонель Мессі залишили свої автомобілі на парковці приватного терміналу аеропорту Барселони Ель-Прат. Після чого зіркові гравці в компанії своїх чарівних дружин та друзів відправились відпочивати на Ібіцу.
Фанат Барселони розмахував футболкою Мессі на фан-секторі Реала – відео епічного "самогубства"
Невдовзі поліція зафіксувала дзвінок, де невідомий заявив про замінування автомобілів нападників Барси, повідомляє Mundo Deportivo.
Поліція аеропорту разом з кінологами перевірила транспортні засоби Ліонеля та Луїса та, на щастя, нічого вибухонебезпечного не виявила.
Згадати молодість чи посадити в запас Суареса – як Грізманна поєднають з Мессі та Неймаром у Барселоні