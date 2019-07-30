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Автомобілі Мессі та Суареса "замінували", поки форварди Барси відпочивали на Ібіці

16:31 551 Читать на русском
Автомобілі Мессі та Суареса "замінували", поки форварди Барси відпочивали на Ібіці
Зіркова компанія на Ібіці нічого не підозрювала / Фото з відкритих джерел

Поліції аеропорту Барселони довелось рятувати транспортні засоби нападників "блаугранас".

Луїс Суарес та Ліонель Мессі залишили свої автомобілі на парковці приватного терміналу аеропорту Барселони Ель-Прат. Після чого зіркові гравці в компанії своїх чарівних дружин та друзів відправились відпочивати на Ібіцу.

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Невдовзі поліція зафіксувала дзвінок, де невідомий заявив про замінування автомобілів нападників Барси, повідомляє Mundo Deportivo.

Поліція аеропорту разом з кінологами перевірила транспортні засоби Ліонеля та Луїса та, на щастя, нічого вибухонебезпечного не виявила.

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Теги
Англія футбольні курйози Ліонель Мессі Ліонель Мессі Луїс Суарес Луїс Суарес Барселона Барселона
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