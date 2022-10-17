Милан обыграл Верону в рамках 10-го тура Серии А. Смотрите видео голов и обзор матча в этой новости на "Футбол 24".

Бывший игрок "россонери" Сальваторе Боккетти дебютировал на посту главного тренера Вероны. "Мастифы" создали действующим чемпионам Италии немало проблем, но удержать хотя бы ничью не смогли. Помог гостям бывший динамовец Мигель Велозу, который забил в собственные ворота.

Милан дожал Верону и не отпустил лидеров – автогол экс-динамовца, историческое достижение Пиоли в юбилейном матче

Милан в который раз в этом сезоне продемонстрировал характер и одержал победу там, где этого не должно было случиться. Таким образом, "дьяволы" смогли установить рекорд – команда впервые в своей истории одержала не менее 7 побед в стартовых десяти турах сезона три года подряд. Кроме того, Стефано Пиоли провел 150-й матч во главе Милана.