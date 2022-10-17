Мілан обіграв Верону в рамках 10-го туру Серії А. Дивіться відео голів та огляд матчу в цій новині на "Футбол 24".

Колишній гравець "россонері" Сальваторе Боккетті дебютував на посаді головного тренера Верони. "Мастифи" створили чинним чемпіонам Італії чимало проблем, але втримати бодай нічию не змогли. Допоміг гостям колишній динамівець Мігель Велозу, який забив у власні ворота.

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Мілан вкотре у цьому сезоні продемонстрував характер і здобув перемогу там, де цього не повинно було трапитися. Відтак, "дияволи" спромоглися встановити рекорд – команда вперше у своїй історії здобула щонайменше 7 перемог у стартових десяти турах сезону три роки поспіль. Окрім того, Стефано Піолі провів 150-й матч на чолі Мілана.