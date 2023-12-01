Санкт-Паули и Гамбург зажгли в центральном матче тура второй Бундеслиги.

Вторая Бундеслига, 15 тур

Санкт-Паули – Гамбург – 2:2

Голы: Ирвин, 18, Хойер Фернандеш, 27 (аг) – Глацель, 58, Феррай, 60

Лидеры таблицы сошлись в сверхпринципиальном дерби Гамбурга. Санкт-Паули шел на вершине, имея 3 очка преимущества над соседями.

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Первый тайм был за "пиратами". Ирвин открыл счет, а затем игроки Гамбурга почувствовали себя командой Гвардиолы и на заснеженном поле решили устроить рискованный розыгрыш от ворот. Несколько неловких передач, Рамос панически отдает назад киперу, коварная кочка, и Хойер Фернандеш смачно стреляет в собственную сетку – 2:0.

Впрочем, гости смогли сотворить молниеносный камбек после перерыва. В течение 2 минут мяч дважды побывал в воротах экс-голкипера Зари Николы Василя. Ничья сохранила отрыв в таблице, хотя Гамбург до конца тура рискует пропустить Хольштайн на столь важное второе место.

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